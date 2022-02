Tutte le anticipazioni su Mercedes Classe A 2023, cosa dobbiamo attenderci

Gli appassionati sono sempre più in fibrillazione e attendono il lancio ufficiale della nuova Mercedes Classe A 2023.

La presentazione della nuova Mercedes-Benz Classe A è prevista per la fine del 2022, probabilmente in inverno. Ultimamente, il prototipo è stato avvistato in Scandinavia, vicino al Circolo Polare Artico, e anche se abilmente camuffato è stato possibile scorgerne alcuni particolari.

Dalle foto spia che ormai si sono diffuse nel web si osserva un veicolo ricoperto da adesivi in stile psichedelico. Si trovano sia sulla parte anteriore che sul posteriore, parzialmente sui fari, sulla griglia e sul paraurti. Oggetto di restyling, potrebbero essere dunque le colorazioni ed è ipotizzabile anche l’introduzione di nuovi cerchi.

Nessuna conferma, invece, per quanto concerne gli interni. Ci si aspettano modifiche ai dettagli e alle rifiniture, ma senz’altro non cambiamenti drastici. Quanto alla tecnologia, è abbastanza certo che Mercedes integrerà una versione aggiornata del sistema di infotainment MBUX, unito a qualche news nel quadro degli strumenti digitali.

La Casa di Stoccarda, per diversi dei suoi modelli, ha incominciato ad investire in motorizzazioni sempre più green. E dal momento che il motore diesel dCi da 1,5 litri (condiviso assieme ad alcune Dacia e Renault) e i motori a benzina sviluppati da Daimler e Renault dovrebbero essere presto eliminati, è lecito pensare che potrebbe avvenire una rivisitazione della gamma di propulsori.

Inoltre, vista la presenza di un adesivo giallo accanto al lunotto del veicolo, e di una porta di ricarica situata sul parafango posteriore, si tratta quasi certamente di un modello ibrido plug-in. La Mercedes A250 e, presente oggi sul mercato, è dotata di un motore turbo da 1.3 litri, uno elettrico e di una batteria da 15,6 kWh.

È una vettura davvero valida e performante, dal momento che è in grado di produrre 218 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima. Ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi e in una velocità massima di 240 km/h.

Nulla di certo, ma gli appassionati sono sempre più in fibrillazione, e attendono il lancio ufficiale della nuova Mercedes Classe A 2023 per la fine del 2022. Quanto ad AMG, infine, non è ancora dato sapere se introdurrà altri upgrade tecnici.