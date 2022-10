L'ultimo impegno europeo di Draghi e l'incontro di Mattarella con Macron, poi tutte le date che potrebbero portare al Governo Meloni

Passano per i giorni cruciali della settimana che sta per entrare tutte le date che potrebbero portare al governo targato Giorgia Meloni, ecco perciò quando la premier in pectore diventerebbe a tutti gli effetti capo del nuovo esecutivo ed attraverso quali step.

I presidenti delle Camere sono stati eletti, poi si andrà a formare i gruppi parlamentari e verranno nominati i capigruppo. Per queste fasi non si dovrebbe andare oltre mercoledì, poi bisognerà costituire il nuovo esecutivo.

Governo Meloni, tutte le date per vederlo

Per capire con quali passaggi è necessario affiancare alcuni fattori: il risultato d’urna è nettissimo e l’incarico a Meloni pare scontato, poi potrebbero esserci consultazioni “speed”. Quando? Tra il 19 e il 20 ottobre, poi tra il 20 e il 21 ottobre è in programma a Bruxelles un importante Consiglio europeo.

Quello dovrebbe essere l’atto di “addio” istituzionale di Mario Draghi con le negoziazioni anche dell’Italia sulla crisi energetica. L’incarico a formare l’esecutivo dovrebbe arrivare proprio dopo questo cruciale step, a conoscere il tatto strategico di Sergio Mattarella.

La giornata cruciale: sabato 22 ottobre

Entro sabato 22 ottobre Giorgia Meloni dovrebbe avere l’incarico. Per scioglimento della riserva e il giuramento si dovrà aspettare un po’ di più di domenica 23, questo perché il Capo dello Stato sarà impegnato a sua volta con Emmanuel Macron alla conferenza per la pace della comunità di Sant’Egidio.

Già lunedì 24 ottobre il nuovo governo di centrodestra potrebbe prestare giuramento e andare in Parlamento a chiedere la fiducia, per poi tuffarsi in un calendario fittissimo, con la Legge di Bilancio in prima spunta.