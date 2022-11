Tutte le novità per gli iscritti al programma Flying Blue

Milano, 29 nov. (askanews) – Chi vola spesso sa quanto è importante ricevere servizi su misura che rendono più piacevole l’esperienza del viaggio, sono tante le novità per gli iscritti al Flying Blue il programma fedeltà gratuito di Air France, KLM. Tra i vantaggi previsti: 4 Miglia con ogni euro speso, fino a 10 euro di sconto sul primo bagaglio in stiva a pagamento e il 10% di sconto sulle opzioni per i posti a sedere.

Ci sono anche nuovi partner per l’Italia del progamma come Land of fashion e Limolane, ma la principale novità riguarda le famiglie.

Elenore Tramus General Manager di Air France e KLM Italia:

“Quest’anno abbiamo introdotto un nuovo servizio completamente gratuito che è dedicato alla famiglia, due adulti e sei minori i soci potranno unificare le miglia Flying Blue in un unico conto Flying Blue Family per godere più velocemente dei premi come biglietti aerei, soggiorni e molto altri servizi”.

Nel mondo sono solo 2000 i membri del Flying Blue CLUB 2000 riservato a clienti speciali che da vantaggi esclusivi. Sono 60 italiani gli italiani che godono di questi privilegi, Eleonore Tramus General Manager di Air France e KLM Italia ha consegnato all’editore Matteo Rainisio la speciale carta:

“Ringrazio Air France, KLM per questa simpatica sorpresa, non mi aspettavo di ricevere la CLUB 2000 che hanno in pochi e sono già stato invidiato da parecchi”, spiega Rainisio.

Ma anche per un viaggiatore così la Flying Blue Family è importante.

“Noi siamo degli accumulatori seriali di punti, per noi i punti sono il modo di viaggiare e cerchiamo in ogni modo di raccoglierli per poterli trasformare in viaggi. Grazie al programma famiglia possiamo unire i nostri punti ma soprattutto c’è la possibilità di avere l’account per mia figlia e li accumulerà all’infinito, quando avrà 18 anni, perchè fino a quel momento non scadranno potrà decidere come usarli, magari regalandosi uno spettacolare viaggio di compleanno”, aggiunge.

Il programma Flying Blue è riservato a tutti e non ci sono limiti alle Miglia accumulabili.