Tutti e 30 i Paesi Nato dicono sì a Finlandia, anche la Turchia

Ankara, 31 mar. (askanews) – Il parlamento turco ha approvato il disegno di legge che consente alla Finlandia di aderire alla Nato, ultimo Paese dell’alleanza a dare il via libera. Un esito scontato in seguito alla benedizione arrivata dal presidente turco Erdogan, dopo mesi di negoziati e un contestato accordo che prevede la consegna alla Turchia di quelli che per il governo turco sono “terroristi”, principalmente militanti curdi fuggiti in Nord Europa.

Ora tutti e 30 i membri della Nato hanno ratificato l’ingresso della Finlandia. “Voglio ringraziarli uno per uno per la fiducia e il sostegno – ha scritto in un tweet il presidente finlandese Sauli Niinisto – saremo un alleato forte e capace”.

La Finlandia e la Svezia hanno chiesto di entrare nella Nato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con cui Helsinky confina per oltre 1.000 km.