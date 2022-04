Tutti i bunker e i rifugi antiaerei in Italia, dove si trovano

Quali sono e dove si trovano alcuni tra i più noti bunker, tunnel e rifugi antiaerei ancora presenti in Italia?

Da Milano a Roma fino a Torino, sono diversi i bunker e i rifugi antiaerei che, costruiti per la maggior parte durante la Seconda Guerra Mondiale, sono ancora presenti in Italia: vediamo quali sono e dove si trovano.

Bunker in Italia, dove si trovano: Roma e Milano

Alcuni tra i più noti bunker che ci sono nel nostro paese sono quelli di Villa Torlonia, l’antica residenza romana di Benito Mussolini oggi diventato parco pubblico. Costruiti a partire dal 1942 per permettere al Duce e alla sua famiglia di sfuggire ai bombardamenti degli Alleati, hanno una struttura cilindrica, una profondità di sei metri e una protezione di cemento armato di 4 metri.

Sempre nella Capitale si trova anche il rifugio fatto costruire dal re Vittorio Emanuele III tra il 1940 e il 1942 nei terreni di Villa Ada.

Destinato esclusivamente alla famiglia reale, il bunker avrebbe dovuto accogliere anche le automobili del re in modo che quest’ultimo non corresse rischi spostandosi a piedi.

Per quanto riguarda Milano, sono diversi i luoghi adibiti a bunker ancora presenti. Tra questi il cosiddetto rifugio 87 costruito sotto la scuola elementare Giacomo Leopardi in via Bodio ma anche altri in via Gioia, vicino alla Stazione Centrale, e in via Cesare Battisti.

Bunker in Italia, dove si trovano: Torino e Napoli

A Torino i rifugi più famosi, lunghi 40 metri, larghi 4.5 e alti 3.30 (potevano ospitare fino a 1.150 perone), si trovano invece sotto piazza Risorgimento. C’è poi il bunker costruito sotto Palazzo Civico, sede del Comune della città, situato a 10 metri sottoterra e in grado di accogliere al massimo una cinquantina di persone.

Quanto infine a Napoli, il rifugio più noto è il tunnel fatto costruire nel 1853 da Ferdinando II di Borbone che, durante la Seconda Guerra mondiale, i cittadini utilizzavano per ripararsi dai bombardamenti.