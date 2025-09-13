Tutti i dettagli sul gender reveal di Anna Tatangelo: il nome della piccola sarà Beatrice

Un momento emozionante e pieno di aspettative: Anna Tatangelo, la celebre cantante italiana, ha recentemente fatto il suo gender reveal a Verissimo, dove ha svelato che il suo bebè in arrivo sarà una femminuccia e si chiamerà Beatrice. Questo nome, scelto con amore dal primogenito Andrea, ha già conquistato il cuore di tutti.

Anna, attualmente al sesto mese di gravidanza, ha condiviso la notizia con grande entusiasmo, sottolineando il legame speciale tra i suoi figli.

Il nome che fa battere il cuore

Il nome Beatrice è stato scelto da Andrea, che ha voluto partecipare attivamente a questa decisione. “Avevamo due o tre nomi in ballo, ma Andrea ha spinto per questo e così lo abbiamo accontentato”, ha rivelato Anna, mostrando quanto sia importante il legame familiare nella loro vita. La piccola arriverà entro la fine dell’anno e la cantante non ha nascosto la sua gioia, raccontando di come i fan le abbiano fatto regali neutri durante la gravidanza, ignari del sesso del bambino. “Ho letto che cantare in gravidanza fa bene al bambino, quindi sono felice di continuare a farlo”, ha aggiunto con un sorriso.

Una nuova storia d’amore

Anna è attualmente in dolce attesa del suo secondo figlio con Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio con cui ha iniziato una relazione da poco. Sebbene la loro storia d’amore sia recente, i due sembrano già avere un legame solido. Giuseppe Tatangelo, il fratello di Anna, ha commentato che la gravidanza è stata accolta con entusiasmo dalla famiglia e che Giacomo, non appartenendo al mondo dello spettacolo, ha portato una nuova serenità nella vita di Anna, lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche che ha vissuto in passato.

Reazioni e futuro

La rivelazione del sesso del bambino ha suscitato reazioni positive da parte della famiglia e dei fan. Giuseppe ha confermato che le presentazioni in famiglia sono già avvenute e che tutti sono felici per questa nuova arrivata. Si respira un’aria di felicità e di aspettativa, e i fan non vedono l’ora di conoscere Beatrice. Anna ha anche espresso il desiderio di vivere questa esperienza con maggiore tranquillità, e i suoi concerti estivi continuano a essere un modo per rimanere connessa con il suo pubblico mentre si prepara ad accogliere la sua piccola. Con l’arrivo di Beatrice, si chiude un capitolo e se ne apre un altro, ricco di amore e nuove avventure.