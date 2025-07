Tutti i favoriti per L’Isola dei Famosi 2025: ecco chi potrebbe trionfare

È il momento della verità! A sole 24 ore dalla finale attesissima de L’Isola dei Famosi 2025, i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi porterà a casa il montepremi di 100.000 euro. Ma non è tutto: il 50% di questa somma sarà devoluto in beneficenza! Tra i sei naufraghi finalisti – Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jey Lillo – chi avrà la meglio? Quest’anno la situazione è più incerta che mai, con almeno tre concorrenti in lizza per la vittoria.

Non crederai mai ai colpi di scena che hanno caratterizzato questa edizione!

Un televoto che cambia tutto

In un’edizione dove i fan possono votare solo tramite sms, i risultati dei televoti sono stati a dir poco sorprendenti. Dai picchi del 60% ai crolli vertiginosi al 20%, i naufraghi hanno vissuto alti e bassi che hanno tenuto tutti col fiato sospeso. Prendi Mirko Frezza, per esempio: ha dominato i televoti per poi essere eliminato contro Patrizia Rossetti, che a sua volta è uscita con una percentuale sorprendentemente bassa. Insomma, è evidente che tensione e strategia hanno giocato un ruolo cruciale in questa competizione!

Un altro caso emblematico è quello di Mario Adinolfi, eliminato con solo il 21% delle preferenze nella semifinale, ma che ha fatto un clamoroso ritorno con il 77% dei voti. Cosa sta succedendo nel cuore dei telespettatori? È davvero difficile fare previsioni, ma i bookmaker hanno già espresso le loro opinioni su chi potrebbe aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa edizione. E tu, chi scommetteresti?

I favoriti secondo i bookmaker

Sisal ha identificato Cristina Plevani e Teresanna Pugliese come le principali contendenti per la vittoria. Ma attenzione: Gold Bet e Lottomatica hanno una visione leggermente diversa, mettendo in pole position proprio Teresanna e Mario Adinolfi, il burattinaio di quest’edizione. Facendo una media delle quote, sembra che la vittoria possa andare a uno tra Adinolfi e Pugliese, ma non è da sottovalutare nemmeno Omar Fantini, che ha dimostrato di avere un buon seguito.

Le quote attuali parlano chiaro: Cristina Plevani 3.00, Teresanna Pugliese 3.50, Omar Fantini 4.00 e Mario Adinolfi 4.50. Ma chi sarà il vero vincitore? La numero 4 ti sconvolgerà, quindi rimani sintonizzato per scoprirlo!

Ricordi delle passate edizioni

Ogni edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto i suoi protagonisti indimenticabili. Dai vincitori storici come Walter Nudo e Vladimir Luxuria, fino ai trionfi più recenti come Nicolas Vaporidis e Marco Mazzoli, ci sono molte storie che hanno segnato il cuore dei telespettatori. Quest’anno, chi scriverà il suo nome nella storia del reality? Riuscirà uno dei finalisti a diventare l’erede di queste leggende del piccolo schermo? La tensione è palpabile!

In attesa della finale, i naufraghi continuano a divertirsi e a sorprendere il pubblico, come dimostrano i momenti leggeri condivisi sui social, mentre la polemica e l’emozione si intrecciano in un mix esplosivo. Non puoi perderti l’epilogo di questa stagione che promette di essere indimenticabile! Sei pronto a scoprire chi sarà il trionfatore di questa edizione? 🔥