Tutti i mondi di Gina Lollobrigida in mostra a Roma

Roma, (askanews) – Ci sono tutti i volti della Lollobrigida nella mostra “I mondi di Gina”, fino all’8 ottobre all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. 120 fotografie che ritraggono l’attrice, fotografa, disegnatrice, scultrice. E in esposizione ci sono gli abiti, i costumi di scena, i suoi gioielli, le copertine dei giornali a lei dedicati, le locandine dei film e molte altre testimonianze.

La mostra è ideata e curata dal Sottosegretario del MIC, Lucia Borgonzoni, e dalla Presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, che spiega: “Intanto volevamo restituirle un po’ il suo status di grande diva che si era un po’ offuscato negli ultimi anni con le trasmissioni televisive, le vicende giudiziarie, che avevano prevalso sulla grandezza della donna e della diva. Abbiamo rappresentato in una grande parte della mostra lei fotografa.

Nella sua seconda vita ci sono le sculture, rappresentate in alcune foto, ci sono dei collage.

C’è anche un po’ della vita privata, la più bella di Gina, felice, nel suo primo matrimonio, con il bambino”.

In mostra ci sono immagini che provengono soprattutto dall’Archivio Luce Cinecittà e dal Centro Sperimentale di Cinematografia ma anche foto di autori della Magnum. L’omaggio dedicato alla Lollobrigida continuerà a Venezia, come spiega il Sottosegretario Borgonzoni. “Ci sarà una mostra all’Excelsior, dove ci sarà sia lei che la Magnani. Due donne che forse rappresentano il concetto di femminismo al massimo, perché tutte e due si sono fatte da sole. Una, con un mondo di donne bellissime, ha preferito mandare avanti non la sua bellezza ma il suo saper fare arte, Anna Magnani. E dall’altra parte una donna che senza l’aiuto di nessuno ha deciso di conquistare il mondo e ha conquistato il mondo. In più presenteremo un premio a Venezia, che sarà un premio intitolato a lei, per sempre”.