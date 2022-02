Tutti i Paesi dove non ci sono più restrizioni Covid: l’elenco completo

In Europa diminuiscono le restrizioni: la Danimarca dice addio all'obbligo delle mascherine e al Green Pass nei negozi e sui mezzi pubblici

La Danimarca ha deciso di porre un freno alle restrizioni Covid.

Da oggi, 1 febbraio, nel Paese non è più necessario indossare la mascherina e avere il Green Pass per accedere ai negozi e sui mezzi pubblici. Chi vorrà entrare in Danimarca dovrà però comunque esibire una prova dell’avvenuta vaccinazione.

Il record di positività Covid in Danimarca

La Danimarca è il primo paese dell’Unione Europea ad aver revocato tutte le sue restrizioni Covid, ma il Paese ha raggiunto un nuovo record di casi in questi giorni.

Solo ieri ci sono stati 27 mila positivi, ma grazie alle tante vaccinazioni la pressione sugli ospedali non è eccessiva. I danesi hanno rispettato alla lettera le restrizioni negli scorsi mesi e ora si dicono per la maggior parte d’accordo con il ritorno alla normalità.

Le limitazioni in Francia, Inghilterra e Austria

In Francia dal 2 febbraio non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, mentre il 16 riapriranno le discoteche e riprenderanno i concerti.

Anche in Inghilterra non è più obbligatorio l’uso delle mascherine. In Austria invece scatta l’obbligo vaccinale per gli over 18, ma è stato eliminato il lockdown per i soggetti non vaccinati.