La sotto variante sta determinando una nuova impennata di contagi in Italia, ecco tutti i sintomi di Omicron 5: dall’inappetenza al dolore nel deglutire

I sintomi di Omicron 5 vanno dall’inappetenza al dolore nel deglutire e su quali siano i “segnali” che, oltre alla febbre alta, indicano che il coronavirus ci ha colpiti, si è espresso un ottimo articolo del Corriere della Sera che ha interpellato vari esperti.

Esperti come Domenico Scopelliti, direttore di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale San Filippo Neri. In ordine ai sintomi di BA5, una delle sottovarianti di Omicron, il medico ha spiegato: “Forte raffreddore e forte mal di gola meno frequenti nelle infezioni causate dalle precedenti sottovarianti, compaiono quasi sempre”.

Ecco tutti i sintomi di Omicron 5

“Il virus pare prediligere le vie respiratorie alte e non scenderebbe nei polmoni. C’è una minore incidenza dei disturbi di gusto e olfatto.

La febbre può essere elevata e accompagnata da dolori muscolari e alle articolazioni, come nell’influenza”. E ancora: “Si tratta di una faringodinia (condizione dolorosa) diffusa tra faringe e tonsille. Il mal di gola è persistente, a volte accompagnato dalla sensazione di un corpo estraneo, questo perché le pareti della faringe si ispessiscono. Il fastidio si avverte durante la deglutizione. Questo sintomo dura da 3 giorni a due settimane e caratterizza anche il long Covid così come la spossatezza”.

Terapia e sintomi accessori: la debolezza

In ordine alla terapia per questo mal di gola virale il professor Scopelliti ha spiegato: “Lo si può fare con sciacqui a base di collutori anti infiammatori generici, migliorano il fastidio. In certi casi sono consigliate sedute di aerosol senza antibiotici, questo perché il Sars-CoV-2 è un virus, non un batterio. Preferire cibi freddi e non irritanti, agrumi compresi”. Ci sono anche sintomi ulteriori illustrati sempre sul Corsera da Marina Manfellotto, medico di famiglia a Roma: “Una estrema debolezza che richiede molto riposo.

L’inappetenza è una delle conseguenze. La febbre può arrivare oltre i 38 gradi e durare fino a 4-5 giorni”.