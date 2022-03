Tutti pazzi per la serie tv con Zelensky “Servant of the people”

Roma, 11 mar. (askanews) – L’azienda svedese Eccho Rights, distributore internazionale di “Servant of the People”, la serie televisiva ideata, diretta e interpretata dall’ex attore, oggi presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è attualmente sommersa di richieste per la cessione dei suoi diritti tv. Nicola Soderlund, co-fondatore di Eccho Rights: “È stato estremamente frenetico perché siamo stati… sapete… in tutto il mondo la gente chiede i diritti perché vogliono trasmetterla. Davvero siamo stati molto, molto occupati.

Perché da una parte è un atto di solidarietà per l’Ucraina, allo stesso tempo sapete, e anche di curiosità perché vuoi vedere la serie: così tutti sono molto, molto curiosi”, ha raccontato ad Afp.

“Credo che la settimana scorsa abbiamo stretto forse 15 accordi e siamo in trattativa con altri 20 paesi, qualcosa del genere. È stato molto movimentato e in alcuni paesi, ho avuto quattro, quattro proposte dall’Italia oggi”, ha rivelato.

Definita una serie televisiva di “satira politica ucraina”, “Servant of the people” vede Zelensky nel ruolo di un insegnante di liceo che viene inaspettatamente eletto presidente dell’Ucraina. Dalla fiction alla realtà, un mese dopo la conclusione della serie tv, il 21 aprile 2019, Zelensky sarà eletto veramente presidente dell’Ucraina. “Non riesci a credere che uno che era un attore comico così divertente, molto popolare, e amato dal pubblico diventi questo leader mondiale che incarna l’intera nazione e parla per l’intera nazione e diventa un leader, questa trasformazione è sorprendente”, ha affermato ancora.

Eccho Rights, che conta 40 dipendenti tra Stoccolma, Londra e Istanbul, fa sapere che il miglior modo di sostenere l’Ucraina oggi è quello di diffondere le tre stagioni della serie andata in onda tra l’ottobre 2015 e il marzo 2019. L’azienda ha già donato 50.000 euro alla Croce rossa ucraina e valuta di fare altre donazioni non appena i contratti saranno conclusi. Nel catalogo hanno anche un’altra serie prodotta da Zelensky e intitolalta “Svaty” (In-Laws).