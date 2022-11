Milano, 9 nov. (askanews) – Tutto è pronto per la Route du Rhum. Le barche hanno lasciato Saint-Malo per dirigersi verso Pointe du Grouin per la partenza ufficiale della dodicesima edizione della regata in solitaria prima di fare rotta verso la Guadalupa.

Considerata tra le più importanti, avventurose e insidiose regate al mondo. La Route du rhum sarebbe dovuta partire domenica ma è stata rimandata per via delle condizioni meteorologiche avverse.