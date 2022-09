Un tour da 10mila chilometri che ha fatto saltare 550 mila persone, ora è davvero tutto pronto per il gran finale del Jova Beach Party a Bresso

Si chidue ma in bellezza, in musica e dopo un tour monumentale: è tutto pronto per il gran finale del Jova Beach Party di oggi, 10 settembre a Bresso, all’aeroporto milanese l’apertura dei varchi sarà alle 14 di oggi con giochi, musica e tantissime sorprese.

In questa estate 2022 Jovanotti e la sua ciurma hanno fatto tappa a Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castel Volturno e in due tappe a Viareggio da 80mila persone.

Gran finale del Jova Beach Party

Un tour da 10mila chilometri che ha fatto saltare 550 mila persone. Non sono previste scalette ma solo un caleidoscopio di eventi, performance e session con ospiti.

E poi ancora, come spiega un bel pezzo di Leggo, “DJ set straordinari, scoperta di set esclusivi, la celebrazione di un matrimonio, performance acustica: nessuna giornata è uguale all’altra, tutto è unito da Lorenzo che sta sul palco dalle 14 alle 24”.

Jovanotti: “Un luna park poetico”

Ha scritto Lorenzo sulla sua pagina Facebook nell’annunciare l’evento: “Sabato JBP2022 si accenderà per l’ultima volta, tra cielo e terra, nel mare di Milano.

È la mia gente, siamo noi, quelli che hanno portato in giro questo veliero pazzo. Guardate i sorrisi, la concentrazione, le facce, in ogni immagine c’è lo spirito di questa cosa che si chiama Jova Beach Party. Un laboratorio a cielo aperto, una città mobile, un luna park poetico, energetico, una festa dionisiaca e solare, un capodanno in piena estate, un festival di un giorno nel quale si fondono le musiche più disparate da tutto il mondo”.