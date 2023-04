Tutto pronto per l'incoronazione di Carlo III: perché ci saranno due carrozze

Una scelta che farà discutere mentre ormai è tutto pronto per l’incoronazione di Carlo III: all’evento ci saranno due carrozze ed in molti si chiedono il perché. Il 6 maggio il sovrano del regno Unito e sue moglie Camilla interromperanno una tradizione secolare e la mattina dell’incoronazione viaggeranno da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster nella carrozza del Giubileo di Diamante. Si tratta della sontuosa Diamond Jubilee State Coach.

Carlo III: perché ci saranno due carrozze

E il viaggio di ritorno? Per quello, con Carlo di fatto incoronato, verrà utilizzata la tradizionale, ma molto più scomoda, Gold State Coach. Di cosa parliamo nel caso della “Diamond”? Di una carrozza storica che venne creata per la Regina Elisabetta II. All’epoca lo scopo fu commemorare il 60° anniversario del regno di Sua Maestà nel 2012, la Diamond Jubilee State Coach ha sempre e solo trasportato la Sovrana, che qualche volta a bordo della stessa era stato accompagnata dal consorte Filippo Mountbatten o da un Capo di Stato in visita.

Aria condizionata e finestrini elettrici

E i media fanno sapere che la “Diamond” è di fatto una carrozza più moderna e confortevole. Addirittura è stata dotata di aria condizionata e finestrini elettrici. Il tiro sarà composto dai tradizionali sei Windsor Grey, i cavalli grigi utilizzati dalla royal family per le parate ufficiali.