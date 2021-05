Tv: ascolti, a Rai1 il prime time con 'Basta un paio di baffi'(2)

(Adnkronos) – Nell'acceess prime time sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini 'Soliti Ignoti' ha ottenuto 4.375.000 telespettatori e il 19,4% di share mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha totalizzato 2.997.000 telespettatori e il 13,5%.

Per quanto riguarda gli ascolti complessivi delle reti generaliste, la Rai ha vinto la prima serata con 7.260.000 telespettatori e il 32,3% di share.

Mediaset, infatti, si è fermata a 4.819.000 telespettatori (share del 21,5). Le reti Rai si sono imposte anche nell'intera giornata con 3.126.000 telespettatori (30,8%) superando quelle Mediaset che si sono fermate a 2.020.000 telespettatori e al 19,9% di share.

Nel complesso, poi, Reti Rai hanno ottenuto in prima serata 8.696.000 telespettatori e uno share del 38,7%, in seconda serata 3.161.000 telespettatori e il 29,2% di share e nell'intera giornata 3.835.000 telespettatori e no share del 37,8%.