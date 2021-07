Tv: ascolti, a 'Temptation Island' prime time, oltre 2,5 mln per 'Carramba! Che sorpresa'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Canale5 con 'Temptation Island' ha vinto la prima serata di ieri sera con 3.526.000 telespettatori e uno share del 23,02%. Secondo gradino per Rai1 che, per omaggiare Raffaella Carrà morta ieri a Roma, ha mandato in onda in replica la prima puntata di 'Carràmba! Che sorpresa' trasmessa il 21 dicembre 1995.

La trasmissione, iniziata alle 21,55, è stata seguita da 2.581.000 telespettatori (share del 13,78%). Terzo gradino del podio per Rai 2 con 'Hawaii Five-0', visto da 1.395.000 telespettatori (share del 6,55%).

A seguire, su Retequattro ''Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.220.000 telespettatori e uno share del 7,1% mentre su Rai 3 'Report' ha totalizzato 1.181.000 telespettatori e uno share del 5,74%.

Sempre su Rai2 'N.C.I.S. New Orleans' è stato visto da 1.028.000 telespettatori raggiungendo il 5,2% di share. Su Italia1 'L’album di Freedom – Oltre il confine' è stato visto da 635.000 telespettatori (share del 3,65%) mentre su La7 'The International' ha totalizzato 415.000 telespettatori e uno share del 2,24%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con '4 Hotel', seguito da 367.000 telespettatori (1,8% di share) e Nove con 'Deal With It – Stai al Gioco', visto da 280.000 telespettatori (1,4% di share).

