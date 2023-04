Tv, ascolti di mercoledì 12 aprile: Pretty Woman vs. Luce dei tuoi occhi 2, chi ha vinto?

Tv, ascolti di mercoledì 12 aprile: Pretty Woman vs. Luce dei tuoi occhi 2, ...

Pretty Woman vs. Luce dei tuoi occhi 2. La gara di ascolti di mercoledì 12 aprile 2023 ha visto sfidarsi celebri titoli del cinema italiano e mondiale. Chi ha vinto? Ecco cosa dice lo share.

La vittoria con il 16.5% di share

Nella prima serata di ieri, Rai1 ha riproposto il sempiterno Pretty Woman che, con Richard Gere e Julia Roberts, racconta la storia d’amore tra Edward Lewis e Vivian Ward. Canale 5 ha risposto con un piazzamento di strategia a cui moltissimi italiani sembrano ormai far fatica a rinunciare: la serie televisiva Luce dei tuoi occhi 2, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Vince in casa la serie del primo canale con uno share del 16.5% (2.707.000 spettatori) contro il 15.2% (2.529.000) della commedia americana.

Gli ascolti delle altre reti

Tra le proposte delle altre reti generaliste (e i relativi dati Auditel registrati), Rai 2 ha trasmesso una nuova puntata di Rocco Schiavone 5 con Marco Giallini: seguita da 1.888.000 spettatori, ha raggiunto il 10.8% di share. Su Rai 3 l’immancabile appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?: lo storico programma alla ricerca di persone scomparse condotto da Federica Sciarelli è stato seguito da 1.761.000 spettatori per uno share di 10.9%. Back to school su Italia 1: guardato da 840.000 spettatori (5.5% di share), il programma condotto da Federica Panicucci sembra aver fatto un po’ cilecca ieri sera. Infine, su Rete 4 è andato in onda Controcorrente: con 539.000 spettatori e il 3.9% di share, il talk show condotto da Veronica Gentili chiude la fila.