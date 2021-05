Tv: ascolti, Montalbano vince ancora su Rai1, la partita del cuore si ferma al 9,69%

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Ancora un vittoria nel prime time di ieri sera per il Commissario Montalbano di cui è andato in onda su Rai1 la replica dell'episodio 'La luna di carta' vista da 4.659.000 telespettatori (share del 22,07%).

La partita del cuore, trasmessa da Canale5, si è invece fermata a 2.197.000 telespettatori ottenendo uno share del 9,69%.Terzo gradino del podio per Italia1 con 'Le Iene' che ha totalizzato 1.689.000 telespettatori e uno share del 10,1%.

Su La7 'DiMartedì' è stato visto da 1.295.000 telespettatori (share del 6,22%) mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' ha ottenuto 995.000 telespettatori e uno share del 5,75%.Su Rai3 #Cartabianca è stato visto, invece, da 903.000 telespettatori (share del 4,41%) mentre su Rai2 'Game of Games – Gioco Loco' ha avuto 609.000 telespettatori e uno share del 2,66%.

Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Italia’s Got Talent – Best of', seguito da 370.000 telespettatori (share dell'1,6%) e Nove con il film 'Il potere dei soldi', visto da 288.000 telespettatori, share 1,8%.

Complessivamente, le reti generaliste di viale Mazzini hanno vinto la prima serata con 7.184.000 telespettatori e uno share del 29,7% superando le reti Mediaset che hanno invece ottenuto 5.525.000 telespettatori e il 22,9% di share.

Le reti generaliste della Rai hanno prevalso anche nell'intera giornata con 2.823.000 telespettatori e uno share del 29,9%. Le reti Mediaset hanno infatti ottenuto 2.364.000 telespettatori e a uno share del 25%