Tv: dal 24 settembre su Apple TV+ 'Fondazione', adattamento romanzi best-seller di Asimov

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Apple TV+ ha annunciato oggi la data d'uscita di "Fondazione" e ha svelato un nuovo teaser dell'epica saga del visionario showrunner e produttore esecutivo, David S. Goyer ("Batman Begins", "L'Uomo d'Acciaio"). Il teaser anticipa la portata dell'attesissima nuova serie Apple Original, che segna il primo adattamento cinematografico in assoluto dell'iconica e pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov.

La prima stagione, composta da 10 episodi, debutterà a livello mondiale su Apple TV+ il 24 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio a settimana, ogni venerdì.

"Nei decenni trascorsi dalla prima stampa della serie "Fondazione", il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più attuale di quanto lo sia ora", ha affermato Goyer. “Crescendo, ho divorato 'Fondazione' e ho sognato di vederlo un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava sufficiente per abbracciare un progetto così ambizioso.

Grazie alle prospettive più ampie offerte dallo streaming e ad una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. "Fondazione" è sempre stata in cima alla mia lista dei desideri e sono onorato di aver contribuito dargli finalmente vita. Che tu sia un fan dei romanzi o hai semplicemente voglia vedere un'epopea strabiliante, sono entusiasta di condividere con te ciò che abbiamo creato".

Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon – lunga stirpe di imperatori al potere – temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.