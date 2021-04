Tv: dopo 25 anni di carriera tornano Ale e Franz con 'Fuori tema' su Rai2 (3)

(Adnkronos) – “E’ un programma non proprio in seconda serata, ma piuttosto nella seconda metà della prima serata – sottolinea Fabio Di Iorio, vice direttore di Rai2 – una trasmissione di un’ora in onda subito dopo Brignano, con un’altissima qualità estetica oltre che contenutistica.

La comicità è una delle linee portanti di Rai2, una rete che deve sperimentare, cercando volti e voci nuove. L’intrattenimento è il settore che più soffre lavorando senza pubblico e dove si sente di più la necessità di alleggerire le giornate degli italiani”.

“Il gruppo di lavoro ha messo a disposizione la macchina migliore che potessimo permetterci per la qualità di Ale e Franz – rimarca Roberto Bosatra, direttore generale di Brand Cross, chje produce la trasmissione – che dovevano essere messi nella migliore condizione per poter esprimere al meglio i propri contenuti”.