Tv: Emanuele Filberto, 'Tindall a 'Isola dei Famosi' britannica? Positivo per Royal family'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – ''Mike è una persona che esisteva anche prima di aver sposato la figlia della principessa Anna. E' un grande sportivo e lui e sua moglie sono una coppia molto amata in Inghilterra. Penso che lui sappia quello che fa e credo che la sua partecipazione possa riavvicinare ancora di più la famiglia reale ai super giovani''.

Così Emanuele Filiberto di Savoia all'Adnkronos sulla partecipazione di Mike Tindall, ex campione di rugby e marito di Zara Phillips, figlia della principessa Anna, al reality show 'I’m a celebrity, get me out of here', la versione britannica de 'L’isola dei famosi.

Secondo quanto riportato dal 'Sun', il 43enne si unirà ad altri personaggi famosi, tra cui il cantante Boy George, il comico Seann Walsh e il dj Chris Moyles, ed è pronto a competere con gli altri concorrenti per vincere una grande sfida di resistenza: sopravvivere nella giungla australiana.

E' la prima volta che un membro della Royal family partecipa a un reality show.

''Puoi partecipare a 'L’isola dei Famosi' e al 'Grande Fratello' con grande dignità o con una stupidità enorme – sottolinea Emanuele Filiberto di Savoia – Mike non fa nulla di male, non va lì in rappresentanza del re Carlo ma di sé stesso. Lui e sua moglie hanno una loro famiglia e sono lontani dalla linea di successione, perciò ben venga la sua partecipazione, gli auguro di divertirsi''.

E sui rumors secondo cui Re Carlo sarebbe preoccupato perché teme scandali, Emanuele Filiberto dice con tono scherzoso: "Mica ci va il principe William! C'è già suo fratello Harry che sta creando qualche problema alla Corona'', conclude.

(di Alisa Toaff)