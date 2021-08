Tv, Gianluca Mech: a settembre torno su La7 con la Cucinotta

Roma, 12 ago. (askanews) – L’imprenditore, guru della dieta Tisanoreica e personaggio televisivo Gianluca Mech torna a settembre nel cast del programma di cucina “L’ingrediente perfetto”, in onda ogni domenica mattina su La7, che quest anno sarà condotto da Maria Grazia Cucinotta al posto di Roberta Capua. Come annuncia lo stesso Mech:

“Ci saranno grandi novità per la nuova edizione dell’Ingrediente perfetto su La7. Abbiamo Cucinotta in conduzione.

Sarà strepitosa, un’attrice che conduce questo programma. La mia rubrica, poi, si chiamerà la ricetta perfetta: daremo consigli non solo per la preparazione dei dolci, ma anche per le ricette dei salati, cannelloni, hamburger”.

“A Natale arriva ‘The Christmas Show’, un film che parla di una famiglia durante il Natale, dove avrò un ruolo con attori come Raoul Bova e Ornella Muti. Sarà divertissimo”.

Gianluca Mech è stato premiato a Marateale con il “Cinecibo Awards” dopo aver ricevuto a Cannes il prestigioso “I Success International Awards” di Forbes France.

Il prossimo 6 settembre, durante il Festival del Cinema di Venezia, Mech darà il via alla prima edizione dei Tisanoreica Awards, in cui premierà le eccellenze internazionali di diversi settori professionali. I premi saranno realizzati dal Maestro Orafo Michele Affidato.