Tv: Giletti, 'domenica non sarò da Mentana, non è il modo giusto di parlarne'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Ci sono vicende che non si possono risolvere all'interno di uno studio televisivo. vanno affrontato nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un'azienda, altrimenti vanno a finire in un'aula di tribunale". A dirlo è Massimo Giletti che, in un video, comunica che domenica non sarà presente allo speciale condotto da Enrico Mentana su La7 che riguarderà la vicenda del blocco anticipato della sua trasmissione 'Non è L'Arena'.

"Come vedete -dice Giletti nel video- sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Per questo, pur dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando a questa indagine, lo devo anche forse per rispettare me stesso. Io parlerò sicuramente ma questo non è il momento giusto per farlo e forse non è neanche il modo giusto", conclude il conduttore.