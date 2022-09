Tv, gli Omini a X Factor scuotono tutti con “Tick, Tick… Boom!”

Roma, 16 set. (askanews) – Si presentano sul palco con delle tute completamente bianche, che dicono ispirate al chitarrista degli Who Pete Townshend. Sono gli Omini – Julian, Zak e Mattia, un trio di ragazzi giovanissimi, 18, 19 e 19 anni, della provincia di Torino (i primi due sono fratelli e figli del chitarrista degli Statuto e anche il padre di Mattia è musicista) – che hanno conquistato pubblico e giudici della prima puntata di X Factor 2022.

Giovedì 16 settembre hanno portato un vero e proprio pezzone, “Tick, Tick… Boom!” dei The Hives, e il loro rock ha scosso tutti i 1500 spettatori dentro il palazzetto ma anche i giudici, che non hanno avuto dubbi nel dare loro 4 sì e nel dichiararsi già fan degli Omini, quindi ora attesissimi ai Bootcamp.

X Factor 2022 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

Sito ufficiale https://xfactor.sky.it/.

(Immagini concesse da Sky)