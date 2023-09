Tv: 'Il mio viaggio a New York' su Mediaset Infinity dal 18 settembre

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Al via su Mediaset Infinity, live streaming e on demand, a partire dal 18 settembre, 'Il Mio Viaggio a New York', il nuovo docureality dedicato al mondo dei viaggi condotto dall''esploratore urbano' e influencer Piero Armenti. Nel corso dei sei ...

Milano, 16 set. (Adnkronos) – Al via su Mediaset Infinity, live streaming e on demand, a partire dal 18 settembre, 'Il Mio Viaggio a New York', il nuovo docureality dedicato al mondo dei viaggi condotto dall''esploratore urbano' e influencer Piero Armenti. Nel corso dei sei episodi, ognuno della durata di venti minuti, una coppia di turisti italiani, si immergerà, sotto la guida di Armenti, in rocambolesche avventure alla scoperta dei luoghi più inediti, inaspettati, magici, e anche conosciuti e trendy della Grande Mela.

"Ho iniziato a raccontare New York su Facebook nel 2014, per gli amici che erano incuriositi dalla mia vita nella grande mela – spiega Armenti -. Già durante i primi giorni, mi resi conto che l'interesse per i miei racconti cresceva, aumentavano i follower che chiedevano consigli di viaggio e così abbiamo aperto l’agenzia. Il passaggio alla tv rappresenta una sfida, la possibilità di raggiungere un pubblico trasversale, che già mi segue sui social, attraverso un progetto divertente, incentrato su New York. E' una bella sfida che mi entusiasma parecchio". Il programma è stato realizzato da Quadrio, prodotto da Carola Cavalli e scritto da Flavia Triggiani, Marina Loi con Mattia Tamburo. La regia è stata affidata al duo Triggiani e Loi con la collaborazione di Marco Sbarra.

"E' un docureality che parla non solo di viaggi, ma anche di sogni che si avverano: il protagonista Piero Armenti – urban explorer per eccellenza – è un uomo che è riuscito ad esaudire ogni suo desiderio" spiega l'autrice Marina Loi. "E' un personaggio incredibile, incarna il mito del self made man e ha realizzato il sogno americano riuscendo a diventare un punto di riferimento per chi desideri scoprire New York nelle sue tante sfaccettature. Con il nostro docureality racconteremo anche questo facendo sognare tanti telespettatori" conclude Flavia Triggiani.