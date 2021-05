Tv: la Nazionale di Calcio in una 'Notte Azzurra', con Amadeus su Rai1 (3)

(Adnkronos) – Parla di “vitalità, oltre che di agonismo, nella tradizione della rete ammiraglia”, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, per i 40 giorni che il canale dedicherà agli Europei: “Il 1 giugno Rai1 inaugura questa pagina dedicata monograficamente a questo torneo, di agonismo e sentimenti.

Amadeus è la punta di diamante di Rai1, non poteva che essere lui a inaugurare questo evento di sport, anche perché è un esperto di calcio, e ho scelto lui perché saprà mettere insieme calciatori, attori e cantanti. Amadeus ci consegnerà la leggerezza necessaria ad accompagnare questa avventura che speriamo sia bellissima per l’Italia. Da ‘Sogno azzurro’ in poi – prosegue – Rai1 sarà accesa per tutto il torneo fino alla finale dell’11 luglio.

Torna così un periodo di normalità. Si tratta anche di un’operazione di sevizio pubblico e di fruizione leggera, abbiamo bisogno di fare i conti con lo sport che ha sempre accompagnato le nostre vite e mi auguro che la ripresa del calcio possa accompagnare quella delle nostre stesse vite”.

“E’ un orgoglio la passione che diventa il nostro lavoro – afferma Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1 – Siamo carichi, abbiamo pensato di fare questa trasmissione con grande entusiasmo, alla maniera di Rai1, sarà una serata per il grande pubblico, non solo per gli sportivi, perché il valore e l’orgoglio di portare la maglia azzurra appartiene a tutti”.