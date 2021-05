Tv: Mantovani, 'Aurora e Nazionale cantanti sono invitati a vedere finale Coppa Italia Femminile'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Inutile continuare con le polemiche, dobbiamo parlare con i fatti, dare un segnale, per questo Aurora e tutta la Nazionale cantanti sono invitati a vedere la finale di Coppa Italia Femminile che domenica 30 vedrà affrontarsi Milan e Roma al Mapei Stadium di Reggio Emilia".

Queste le parole di Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, all'Adnkronos in merito alle accuse sessiste rivolte ad Aurora Leone, componente del gruppo comico dei 'The Jackal' da Gianluca Pecchini, dirigente della Nazionale italiana Cantanti, alla vigilia della Partita del Cuore, che andrà in scena stasera all'Allianz Stadium di Torino tra Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca.