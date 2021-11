Tv: è morta Linda Carlson, star di 'Un trio inseparabile' e 'Kazinski'

Los Angeles, 3 nov. – (Adnkronos) – L'attrice statunitense Linda Carlson, interprete in popolari serie tv come "Bravo Dick", "Un trio inseparabile", "Kazinski" e "Murder One, è morta a Gaylordsville, nel Connecticut, all'età di 76 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia precisando che la causa del decesso è stata la Sla.

Carlson esordì come attrice di teatro a Broadway nel 1973, è quattro anni dopo debuttò in tv nella sitcom "Un trio inseparabile", interpretando la dottoressa Janet Cottrell. L'anno seguente fu la co-protagonista del dramma legale "Kazinski", con Ron Leibman che interpretava l'avvocato Martin "Kaz" Kazinsky.

Negli anni '80 ha recitato in decine di episodi di telefilm, come "quincy", "Lou Grant", "Mai dire sì", "A cuore aperto", "Genitori in blue jeans".

Nel 1995 Carlson iniziò un periodo di due stagioni nel dramma legale "Murder One" di Steven Bochco, interpretando il giudice Beth Bornstein. Nella soap opera "Il tempo della nostra vita" ha interpretato la dottoressa Elaine Schaefer.