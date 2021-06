Tv: è morto Clarence Williams, star della serie poliziesca 'Mod Squad'** (2)

(Adnkronos) – Nato a New York il 21 agosto 1939, Clarence Williams III si interessò fin da giovane alla recitazione prendendo parte a spettacoli ad Harlem nella Ymca. Dopo il servizio militare intraprese la carriera di attore apparendo in diverse produzioni di Broadway come "The Long Dream" (1960), "Slow Dance on the Killing Ground" (1964), per cui fu candidato al Tony Award, "Walk in Darkness" (1963), "Sarah and the Sax" (1964), "Doubletalk" (1964) e "King John" (1966).

Oltre un decennio dopo, è tornato a Broadway per recitare al fianco di Maggie Smith nella produzione originale di "Night and Day" (1979) di Tom Stoppard.

E' apparso tra gli altri film in "I duri non ballano" (1987), "Massima copertura" (1992), "L'ultimo inganno" (1993), "Gli immortali" (1995), "Il coraggioso" (1997), "Trappola criminale" (2000), "American Gangster" (2007) e "The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca" (2013).