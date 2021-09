Tv: Now lancia la nuova campagna marketing (2)

(Adnkronos) – Marianna Centurione, Head of Marketing and Communication di NOW: “La nostra ambizione è diventare il punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità e questa campagna è un invito ad entrare nel mondo Now per scoprirlo. Qui selezioniamo i contenuti che appassionano tutti noi e offriamo un’ampia scelta di film, show, serie TV e sport puntando sempre ad una qualità eccellente.

Con Now è semplice decidere cosa guardare”.

Inoltre, dopo le novità degli scorsi mesi, NOW continua il suo percorso di evoluzione e rende ancora più facile e immediata la scoperta dei contenuti. Nelle prossime settimane arriverà una nuova interfaccia grafica più agile e intuitiva: grazie ad una homepage rinnovata e ad una navigazione semplificata sarà possibile vivere un’esperienza di visione sempre più immersiva.