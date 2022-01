Tv oled 4k: i migliori modelli in promozione

Le tv Oled 4k sono molto potenti con immagini dai colori chiari e nitidi per una visione ottimale di ciò che si sta guardando e con tantissimi modelli.

Per chi sta pensando di cambiare il proprio televisore in quanto ne vuole uno maggiormente potente, le tv Oled 4k sono il modello adatto, anche per le varie tipologie e offerte che si possono trovare online. Qui proviamo a capire le caratteristiche di questa tipologia e i vari modelli presenti sul mercato per una esperienza immersiva.

Tv Oled 4k

Si tratta di un dispositivo dalla tecnologia avanzata e superiore rispetto ai modelli HD o Full HD. Le tv Oled sono prodotti dall’ottima resa cromatica e adatte a chi vuole il meglio che ci sia sul mercato. Gli schermi di questi televisori sono molto grandi in modo da garantire la massima esperienza di visione sia che si guardi un film o la propria serie tv preferita.

Si tratta di un prodotto dalla qualità super performante che emette luce in maniera autonoma con immagini che sono nitide e ricche di dettagli. I colori virano su varie tonalità e i contrasti in nero risultano essere perfetti per chi cerca un prodotto che unisce sia la qualità, ma anche l’ottimo prezzo sul mercato.

Inoltre, a differenza di altri tipi di televisori, le tv Oled consumano meno energia garantendo così un notevole risparmio in bolletta, oltre al fatto che abbiano un minor impatto a livello ambientale. Hanno una durata inferiore rispetto ad altri modelli in quanto arrivano a 15 mila ore per un consumo di circa 8 ore giornaliere.

Acquistare un televisore del genere ha i suoi benefici: innanzitutto, avendo lo schermo ultra-slim, quindi molto sottile, permette di non ingombrare e sono adatti anche a chi ha uno spazio ridotto in casa. Le prestazioni sono più elevate con dei colori migliori e immagini molto più vivide rispetto ad altri modelli.

Tv Oled 4k: modelli

Quando si sceglie un televisore di questo tipo, non sono soltanto importanti le caratteristiche tecniche, ma anche l’estetica vuole la sua parte e costituisce un fattore importante al momento dell’acquisto di un modello rispetto a un altro. I brand propongono le tv Oled 4k in modelli molto moderni e ricercati in modo da soddisfare i bisogni e richieste di ogni consumatore.

I modelli sono sempre più sottili per cui il televisore non è più solo un mezzo per guardare un film o la serie tv preferita, ma anche un complemento d’arredo per abbellire la propria casa. Alcuni non sono provvisti di cornice e si possono appendere al muro o alla parete proprio come fossero dei quadri per visualizzare un bel paesaggio immortalato durante le ultime vacanze.

Oltre che nella classica forma piatta, le tv Oled 4k si distinguono per il tipo di schermo che può essere anche curvo o arrotolabile. Hanno un design particolarmente accattivante e tecnologico, anche se forse non risultano essere particolarmente comode dal momento che bisogna stare di fronte allo schermo per poter usufruire di determinati contenuti.

Ci sono anche modelli di tv Oled 4k dagli schermi flessibili che permettono di piegarli o arrotolarli. Si tratta di una tecnologia molto proiettata al futuro, ma che garantisce immagini spettacolari e nuove.

Tv Oled 4k Amazon

Per chi sta pensando di cambiare la propria televisione, i modelli Oled sono i migliori e si trovano su Amazon con ottime offerte. Cliccando sulla foto si scorgono le varie caratteristiche del prodotto. La classifica qui presente propone i migliori tv Oled 4k tra quelli maggiormente scontati e desiderati dai consumatori con una descrizione breve di ciascun articolo.

1)LG Oled55B16LA Smart tv

Una smart tv da 55 pollici con tecnologia Oled da milioni di pixel che permette di riprodurre neri profondi e colori ricchi per una esperienza immersiva come al cinema. Il processore è potente per vedere ogni cosa in modo spettacolare. Si può gestire il televisore con la voce. Permette di godersi ogni contenuto, compreso i giochi. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)LG Oled48A16LA smart tv 4 k

Un televisore Oled dal processore molto potente e ricco. Le immagini e l’audio risultano perfetti per una visione spettacolare di qualsiasi cosa si voglia. Sfrutta la tecnologia Dolby Atmos con cui vedere i programmi di netflix, Amazon Prime, ecc. Ha un design sottile ed elegante. Disponibile con il 40% di sconto.

3)Philips 65 pollici smart tv 4k

Un televisore Oled per una esperienza sia di visione che di gioco molto coinvolgente grazie a colori e ombre che sono molto realistiche. Ha un piedistallo girevole e un telecomando retroilluminato. I suoni sono nitidi e chiari. Si può usare l’assistente Google integrato per controllare la televisione tramite i vari dispositivi, quali Alexa, ecc. Inclusi nella confezione la brochure, la guida e il telecomando. In vendita con sconto del 4%.

