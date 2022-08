Tv: Pellegrini, 'Bisio mi ha affascinata, in lui c'è tanto studio ma anche talento naturale'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Sono rimasta affascinata da Claudio Bisio: si vede che ha studiato tanto per fare quello che fa, ma anche che ce l'ha dentro: canta, suona, intrattiene Mi sono appoggiata tanto a lui, soprattutto il primo anno".

In una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale Federica Pellegrini racconta di non provare più nostalgia per la sua scelta di ritirarsi e di essere pronta per il matrimonio con Matteo Giunta, l'ex campionessa si sofferma anche sulla esperienza televisiva a Italia's Got Talent individuando in Claudio Bisio la persona di riferimento.

Non è mancato un momento di riflessione su cosa lo sport le abbia insegnato: "Lo sport ti arricchisce sempre, non c'è un'altra scuola di vita così importante.

Ti sbatte in faccia la meritocrazia, il valore del fair play, il fatto che per un centesimo si perde o si vince, e non ci sono scuse".