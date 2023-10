Tv: Pier Silvio Berlusconi, 'con Marina dicemmo no a vendita Mediaset a Murdoch'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Furono Marina e Pier Silvio Berlusconi a fare pressioni sul padre perché non vendesse Mediaset a Murdoch. Lo rivela l’amministratore delegato dell’azienda nel libro di Bruno Vespa ‘Il rancore e la speranza’, in uscita l’8 novembre da Mondadori/Rai Libri. “L’occasione vera in cui abbiamo rischiato la vendita è stato il ’98 quando è arrivata una offerta importante da Rupert Murdoch. Marina ed io facemmo pesare la nostra opinione, ma la decisione è stata ovviamente di nostro padre, non solo per amore nei confronti delle aziende, ma soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori. Per me ha pesato molto il rapporto con le persone che lavorano a Mediaset”.