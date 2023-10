Tv: Pier Silvio Berlusconi, 'impegnati per creare grande broadcast europeo'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “A fine settembre 2023 l’Antitrust europeo ha dato l’ok perché la nostra Media for Europe possa eventualmente assumere il controllo della tedesca Prosiebensat. Questo è un elemento decisivo per il futuro del nostro progetto. Siamo orgoglios...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “A fine settembre 2023 l’Antitrust europeo ha dato l’ok perché la nostra Media for Europe possa eventualmente assumere il controllo della tedesca Prosiebensat. Questo è un elemento decisivo per il futuro del nostro progetto. Siamo orgogliosi che per una volta sia un’azienda italiana a spingere un progetto internazionale e non a essere comprata da aziende straniere”. Lo dice Pier Silvio Berlusconi a Bruno Vespa nel libro “Il rancore e la speranza” in uscita l’8 novembre per Mondadori/Rai Libri.

“Per resistere alle pressioni delle multinazionali –aggiunge l’amministratore delegato di Mediaset- è necessario diventare più grandi, creare massa critica. Noi non siamo interessati a comprare una televisione in Francia e in Germania, ma vogliamo creare un grande broadcast europeo”.

Ma non si dice che la produzione della televisione generalista deve essere nazionale? “Certo –risponde Berlusconi– e infatti noi stiamo aumentando gli investimenti di prodotti nazionali in Italia, Spagna e speriamo presto in Germania. Ma il progetto è costruire una grande piattaforma europea per la distribuzione di contenuti e per la vendita della pubblicità, che abbia dimensioni e tecnologie tali da farci sedere allo stesso tavolo dei giganti del web”.