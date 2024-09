Tv: Rai, ascolti Paralimpiadi top tra i più giovani

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Dal punto di vista sportivo i Giochi Paralimpici sono stati un successo per l’Italia, con le 71 medaglie totali conquistate (due in più di Tokyo, ma ben 24 ori, dieci in più rispetto all’edizione giapponese), ma anche dal punto di vista televisiv...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Dal punto di vista sportivo i Giochi Paralimpici sono stati un successo per l’Italia, con le 71 medaglie totali conquistate (due in più di Tokyo, ma ben 24 ori, dieci in più rispetto all’edizione giapponese), ma anche dal punto di vista televisivo la rassegna paralimpica parigina resterà nelle statistiche per essere stata una delle più seguite, anche grazie all’impegno della Rai che, per dodici giorni, ha trasformato Rai 2 nella “rete paralimpica”, che dalle 9.15 alle 23.00 ha ospitato, dal 28 agosto all’8 settembre, le telecronache delle Cerimonie di apertura e chiusura, il racconto delle gare, i Tg paralimpici e le rubriche dedicate, curate dalla redazione di Rai Sport.

La Total Audience, durante i dodici giorni dei Giochi Paralimpici, è stata infatti di 611mila spettatori, mentre la diretta delle gare su Rai 2 ha raggiunto uno share del 5%. Ottimi ascolti, in prima serata, sia per la Cerimonia di apertura, che ha ottenuto l’8,4% di share (il 15,5% di share sulla platea di ragazze tra i 15 e i 24 anni) sia con le gare, che hanno ottenuto in media il 6% di share, con le finali dell’atletica di sabato 7 settembre che hanno raggiunto 1 milione e 230mila appassionati, con l’8,7% di share.

Come per i Giochi Olimpici, anche per le Paralimpiadi la visione sui device di second screen è stata notevole, soprattutto tra gli utenti più giovani: il 25% degli appassionati, infatti, ha meno di 35 anni, e il maggior contributo incrementale dei second screen all’ascolto tradizionale viene da individui tra i 15 e i 24 anni, con il +2,1% nella fascia oraria compresa tra le 9.15 e le 13. La disciplina più vista, in termini di total audience, è stata il Sollevamento Pesi con una media di 715mila telespettatori; a seguire l’Atletica Leggera con 704mila e la Scherma con 690mila spettatori.Per quanto riguarda i social infine, Giochi Paralimpici hanno generato un totale di 5 milioni e mezzo di interazioni, con Instagram che si conferma la piattaforma più utilizzata.