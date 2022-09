Tv, riecco Bollani e Cenni a Via dei Matti n.0: “Nuovo, come noi”

Roma, 5 set. (askanews) – Stefano Bollani, grande pianista, e Valentina Cenni, attrice e cantante, tornano a fare i mattatori su Rai3 (dal 5 settembre alle 20.15 dal lunedì al venerdì), per la seconda stagione di “Via Dei Matti n.0”. Dopo il grande successo della prima edizione, la coppia di artisti, anche nella vita, riapre la casa immaginaria fatta di musica, incontri con super ospiti e jam session improvvisate, nel programma prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Ballandi in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.15 (a partire dal 5 settembre).

“Gli ospiti vengono tutti… Viene un sacco di gente, perché verranno cantanti pop, giovani, oppure venerati maestri. Verranno Ron, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Renato Zero, ma anche giovanissimi musicisti, Enrico Rava, Paolo Fresu, musicisti di jazz, musicisti classici. Pianisti, molti pianisti, anche Frida Bollani tra i pianisti”, hanno raccontato i due artisti-conduttori.

Ogni giorno 25 minuti su un argomento diverso legato alla musica: aneddoti intriganti, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche.

“La struttura del programma è molto precisa ed è la stessa dell’anno scorso però tutto cambia, perché ci sono contenuti che non avevamo affrontato l’anno scorso, parliamo di sport, parliamo di toponomastica, parliamo di silenzio, parliamo di teatro musicale, parliamo di rapporto con il successo, la musica e i bambini, la musica e il linguaggio, la musica e le masse… La musica si abbina bene con tutto. Cambierà tutto, perché siamo nuovi noi!”, hanno spiegato.

Via dei Matti N.0 è un programma di Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Federico Baccomo, Duccio Battistrada, Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa. La fotografia è di Antonio Scappatura. Un programma di Rai Cultura realizzato da BALLANDI. Capo Progetto Rai Luisa Pistacchio. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano.