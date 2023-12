Tv: Ruggeri, 'torno in Rai per raccontarvi i più grandi della musica italiana'

Tv: Ruggeri, 'torno in Rai per raccontarvi i più grandi della mus...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Non credo che prima non ci fossero buone idee: evidentemente qualcuno ha pensato che le mie idee fossero valide da poter essere portate in tv. Ringrazio dunque le persone che hanno avuto la bontà di ascoltarle e metterle in pratica". Enrico Ruggeri racconta così il suo ritorno in Rai in grande stile, con un programma studiato perfettamente per le sue corde: da domani su Rai2 in seconda serata, ogni martedì per sei serate, il cantautore e conduttore presenta 'Gli Occhi del Musicista', affiancato da Flora Canto. Ogni puntata sarà dedicata ad un cantautore che ha segnato la musica italiana – Tenco, Graziani, Endrigo, Califano, Bertoli, Cutugno – con la presenza di alcuni cantanti, anche emergenti, che hanno raccolto l'eredità dei grandi.

"La battaglia che io conduco da sempre è quella di dire che la cultura e i suoi contenuti possono essere molto divertenti – spiega Ruggeri – E siccome dalla nostra abbiamo canzoni immortali partiamo avvantaggiati. Racconteremo delle loro vite intense attraverso la musica e grandi canzoni, con una grande band con cui ci siamo trovati,e messi a ragionare. La musica è curata al massimo". L'idea di base è tenere viva la memoria di personaggi che non ci sono più, "eterogenei e diversi tra loro", dice ancora il cantautore. Si parte da Luigi Tenco, "personaggio incompiuto, poi si arriva a un personaggio come Califano, che oggi sarebbe stato discusso e trasgressivo, un personaggio politico come Pierangelo Bertoli, si arriva a un Endrigo che ha raccontato l'amore attraverso altre angolazioni, e ci sarà un piccolo risarcimento nei confronti di Toto Cutugno, che non è mai stato incluso nella categoria cantautori nonostante 'L'Italiano'".

Passando in rassegna a volo d'angelo i protagonisti, Ruggeri si sofferma su Califano, perché "raccontare Califano è un po' camminare sulle uova – spiega – Ma al di là di alcune cose legate ai tempi va evidenziata la sua poesia, la sua fondamentale solitudine, questo suo parlare sempre di donne che nasconde il suo disincanto, la sua solitudine. Ha scritto dieci pezzi incontestabili e immortali che raccontano amori di grandissima intensità". Nel racconto si interseca la curiosità e la freschezza di Flora Canto. "Ho potuto scoprire tantissime cose che non sapevo, la mia curiosità è tangibile e reale – spiega la cantante – Credo sia un programma vincente perché non vuole insegnare ma raccontare qualcosa a qualcuno".

"E' un programma bello, educato, elegante, nel pieno stile del servizio pubblico – dice Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai – Ed è una produzione totalmente interna Rai. La motivazione principe è fare un bel racconto del cantautorato italiano, in cui protagonista è sicuramente la musica ma al centro c'è il maestro Ruggeri accompagnato dalla freschezza e dalla bellezza e curiosità di Flora Canto, e anche dalla necessità e desiderio di raccontare un'epoca della nostra musica italiana mettendo in evidenza alcune curiosità di quel periodo".

Un'eleganza che parte dalla scenografia, con uno studio creato ad hoc con un grande lavoro delle maestranze. "Io un po' di tv l'ho fatta e uno studio così bello non l'ho mai avuto, userei la parola iconico, perché davvero non si vede da nessuna parte", sottolinea Ruggeri. Oltre al racconto e alla musica, ci sarà spazio anche per un momento di filosofia: ospite del programma sarà infatti un personaggio che si chiama Matteo Saudino, in arte Barbasophia, diventato uno youtuber molto conosciuto. "E' diventato un personaggio cliccatissimo, è un aspetto della comunicazione oggi, i social generano personaggi interessanti. Avrà delle pillole all'interno del programma nelle quali spiegherà e integrerà il racconto", chiarisce il conduttore.

Ospiti della prima serata, con al centro Luigi Tenco, saranno Ron, Francesco Baccini e Filippo Fulminacci. "Non ci sono donne? Un caso, già dalla seconda puntata saranno in una maggioranza schiacciante – scherza Ruggeri – La seconda è dedicata a Ivan Graziani, avremo un chitarrista come Maurizio Solieri e ci saranno tre icone di epoche diverse, Paola Turci, Cristina Donà e Ditonellapiaga, un'altra scoperta per me notevole".