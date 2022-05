Tv russa: “Per gli oppositori della “Z” campi di concentramento e sterilizzazione”

Il regista Shakhnazarov vorrebbe istituire campi di concentramento per gli oppositori della lettera "Z".

Alcune dichiarazioni fatte alla Tv russa sono a dir poco agghiaccianti. Un noto regista ed opinionista ha parlato di campi di concentramento e torture per coloro che si oppongono al regime di Putin, per la precisione all’inquietante lettera “Z” che è diventato un simbolo con una valenza politica quasi simile alla svastica usata durante il regime nazista di Hitler.

Campi di concentramento per gli oppositori alla lettera “Z”: la proposta di Shakhnazarov

Il regista Shakhnazarov, inutile a dire fedelissimo a Putin, senza mezzi termini ha parlato delle pene che meriterebbero tutti gli oppositori al regime. La conclusione del regista è stata:”Qui è tutto serio, gravissimo: campi di concentramento, rieducazione, sterilizzazione“. Prima di arrivare a tale pensiero, Shakhnazarov ha esordito dicendo: “Gli oppositori della lettera “Z” devono capirlo e se contano sulla misericordia non ci sarà pietà per loro“.

Il significato della lettera “Z” e la presa di posizione dell’Occidente

La lettera “Z” è diventato il simbolo dell’invasione russa in Ucraina ed è raffigurata sul lato dei carri armati russi. Come ha spiegato il ministro della Difesa della Federazione Russa la lettera “Z” sta per “Za pobedu“, ossia “Per la vittoria“. Oltre ai carri armati, la “Z” è stata realizzata con delle coreografie di sportivi o artisti vicini al regime di Putin.

Molte Nazioni occidentali non sono rimaste indifferenti a questa lettera, paragonabile quasi alla svastica, ed hanno deciso di prendere provvedimenti severi nei confronti di tutti coloro che mostrano, anche solo in maniera ironica, questo simbolo.