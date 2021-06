Tv: 'Serie', 'Investigation', 'Documentaries' e 'Nature', da luglio i nuovi canali Sky

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature: sono questi i nuovi quattro canali Sky che, a partire dal 1 luglio, saranno disponibili per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento, e in streaming su Now inclusi nel Pass Entertainment.

Assieme a Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte arriva così a 7 il numero dei canali a brand Sky dell’area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile.

“Rilevante il fatto che tutti questi contenuti non saranno soltanto ‘lineari’ – afferma Antonella d’Errico (Excutive vice Programming Sky Italia) – ma saranno disponibili anche on demand, con una gestione completa del contenuto.

Quanto agli Sky Original, Sky è un produttore di contenuti, sia locale che internazionale, abbiamo titoli rilevanti per Sky Serie, nell’autunno-inverno ci saranno produzioni italiane, da ‘Ridatemi mia moglie’ con Fabio De Luigi a ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino".

I canali saranno tutti in alta definizione con contenuti fruibili anche on demand e saranno visibili anche in mobilità con Sky Go. A rendere l’offerta di serie Tv ancora più completa, due nuovi canali interamente dedicati che affiancheranno Sky Atlantic: Sky Serie (alla posizione 112), il canale che offre serie mainstream e un’ampia varietà di generi.

Si caratterizza per i grandi successi internazionali, dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original. Su Sky Serie troveranno spazio anche serie iconiche e grandi classici della Tv: dalle avventure newyorkesi delle protagoniste di ‘Sex & The City’ alle diagnosi impossibili di ‘Dr. House – Medical Division’, dalle indagini di ‘Hawaii Five-0' fino alle emergenze di ‘E.R. – Medici in prima linea’. E ancora le adrenaliniche storie del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf, nato con ‘Chicago Fire’ e proseguito con gli spin-off ‘Chicago P.D.’ e ‘Chicago Med’.