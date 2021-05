Tv: Sky Tg24 'Live in – Firenze' il 25 e il 26 giugno (2)

(Adnkronos) – Nato 17 anni fa, Sky Tg24 oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su skytg24.it quasi 18 milioni di visitatori unici, oltre 133 milioni di pagine viste e 14,5 milioni di video news, con una fan base social di 5,6 milioni di utenti.

“In questa fase – sottolinea il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis – il progetto ‘Live In’ acquista ancor più valore. Portare la nostra informazione e i nostri approfondimenti nelle città è un segnale di attenzione alle priorità del Paese in un momento cruciale. Per la sua storia e il suo dinamismo Firenze è un simbolo e il luogo giusto per raccontare le sfide del presente e del futuro dell’Italia e non solo.

Dal capoluogo toscano informeremo e approfondiremo i temi del momento, dalla grande occasione del Recovery Fund alla centralità che il nostro Paese avrà nei prossimi mesi con la presidenza del G20 e la co-presidenza della Cop26. E cercheremo di capire come sarà il mondo dopo l’uscita dalla crisi pandemica”.