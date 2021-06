Tv: su Discovery da domani 'Oltre la Vittoria' tra sport e storia con Andrea Scanzi (2)

(Adnkronos) – In studio con Scanzi in ogni puntata un ospite diverso, per raccontare aspetti meno noti di personaggi diventati icone universali e il dietro le quinte di grandi eventi seguiti in mondovisione. Con immagini di repertorio e filmati inediti per raccontare l’impresa sportiva e immergere lo spettatore nella storia.

'Oltre la vittoria' (8 episodi x 30’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia. Il programma nasce da un'idea di Matteo Billi e Simone Manetti, scritto con Andrea Scanzi e Matteo Corfiati. La regia è di Simone Manetti, la fotografia di Sara Purgatorio. Il progetto grafico è di Pierpaolo Balani e Giulia Segoni.