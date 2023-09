Tv: testamento Losito, respinta istanza difesa, processo a Tarallo si farà**

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Il tribunale di Roma ha respinto la richiesta di 'non luogo a procedere' nei confronti di Alberto Tarallo. Si farà dunque il processo per il produttore tv di Ares, accusato di aver falsificato il testamento del suo ex compagno, l’autore Teodosio Los...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha respinto la richiesta di 'non luogo a procedere' nei confronti di Alberto Tarallo. Si farà dunque il processo per il produttore tv di Ares, accusato di aver falsificato il testamento del suo ex compagno, l’autore Teodosio Losito, trovato impiccato nella sua villa a Zagarolo l’8 gennaio 2019, per ottenere l’eredità che si attesta intorno al valore di circa 5 milioni di euro.

Per il giudice è quindi necessario ‘’approfondire alcuni aspetti della vicenda". Il pm Carlo Villani ha depositato la lista testimoni nella quale compaiono una quindicina di persone. Il processo inizierà il prossimo 7 novembre e la Procura vuole chiedere una nuova perizia sul testamento. Parte offesa è Giuseppe Losito, fratello di Teo.