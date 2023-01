Tv: Timperi, 'forse me ne vado in pensione, a marzo faccio 40 anni di contributi'

Tv: Timperi, 'forse me ne vado in pensione, a marzo faccio 40 anni di co...

(Adnkronos) – Tiberio Timperi medita di allontanarsi dalla telecamera "un attimo prima che la telecamera si allontani da me". In altre parole, il giornalista e conduttore di 'Uno Mattina in Famiglia', in onda su Rai1, riflette sulla possibilità di andare in pensione. Ospite nella puntata di ieri di 'BellaMa’' (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15,25 alle 17) ha infatti confessato a Pierluigi Diaco: "È tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole.

A marzo – ha raccontato – faccio 40 anni di contributi e, se non mi cambiano la legge, uno il pensierino potrebbe farlo. Parliamoci chiaro: fuori c’è una vita. Poi, per carità, noi facciamo un lavoro che ci appassiona e quindi potremmo dire che non abbiamo mai faticato un giorno della nostra vita. Vorrei allontanarmi dalla telecamera un attimo prima che la telecamera si allontani da me… se ci riesco".

Durante l’intervista, che si può rivedere integralmente su RaiPlay, il conduttore ha anche raccontato di quella volta in cui in Rai gli proposero di fare l’inviato 'dell’Isola dei Famosi', ma che lui rifiutò perché non voleva rinunciare per così tanto tempo alla sua vita privata.

Unico pensiero, prima di un eventuale ritiro dalle scene, è quello di cambiare programma: "Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Sono grato per la possibilità che mi viene data, ma vorrei cimentarmi in altre cose".