Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming (3)

(Adnkronos) – Ma non finisce qui. Elemento distintivo dell’offerta è il TimVision Box che verrà incluso in comodato d’uso gratuito in tutte le offerte, per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all’avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono uno streaming fluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

Il TimVision Box consente ai clienti di accedere facilmente da un’unica vetrina ai canali del digitale terrestre, ai contenuti TimVision ed a tutti quelli dei partner come DAZN, Disney+, Netflix, Mediaset Infinity e, inoltre, di scaricare liberamente qualsiasi app Android TV presente sul Google Play Store. Dalla homepage i clienti hanno evidenza dei contenuti e dei partner, delle novità in uscita, suggerimenti e raccomandazioni, oltre a un accesso immediato ai programmi in base agli orari di messa in onda.

La ricerca dei contenuti avviene in maniera semplice ed immediata anche tramite un’interazione vocale che consente di ricercare i risultati su tutte le App Android Tv installate, insieme ad altre informazioni disponibili.