Twitter: Breton a Musk, 'in Ue l'uccellino dovrà volare secondo nostre regole'

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – Anche se – come afferma Elon Musk, subito dopo aver preso il controllo di Twitter – 'l'uccellino è stato liberato' , "in Europa l'uccellino dovrà volare secondo le nostre regole". E' la pungente risposta – proprio via Twitter – del commissario europeo al Mercato interno Thierry Breton che all'imprenditore di origini sudafricane ricorda, con un hastag DSA, il Digital Services Act, ovvero il documento che definisce la responsabilità delle aziende Internet sui rischi legati ad esempio a forme di espressione illegali, divisive o pericolose.

Il timore di molti, infatti, è che sotto il controllo di Musk la piattaforma potrebbe aprirsi a linguaggi 'tossici', fornendo spazio a tweet odiosi e offensivi. Un primo test arriverà dalla possibile 'restituzione' dell'account a Donald Trump, rimosso dal social dopo il voto del 2020.