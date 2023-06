Che cos'è "X", il possibile sostituto di Twitter: ecco cos'ha in mente Elon Musk.

Twitter potrebbe cambiare nome, ma non solo: Elon Musk ha in mente di rivoluzionare la famosa app di messaggistica in qualcosa di nuovo.

Elon Musk potrebbe cambiare nome a Twitter

Nel prossimo futuro Twitter, uno dei marchi che ha fatto la storia delle app di social media, potrebbe scomparire per sempre dai nostri smartphone: al suo posto potrebbe arrivare “X“.

Non a caso, ultimamente lo stesso Elon Musk si sta riferendo alla piattaforma come “X slash Twitter“, accennando anche a un imminente cambio di nome per l’app. Addirittura, alcuni voci di insider testimoniano che lo staff della società ha già cominciato a riferirsi al social utilizzando il nome X.

Cosa significa “X” per Elon Musk?

Il ricco imprenditore ha inventato il concetto di “X” nel 1999, quando ha lanciato la sua prima startup di online banking chiamata X.com, che poi si è fusa con la startup finanziaria Confinity per dare vita alla celebre PayPal.

L’idea dell’imprenditore, era quella di creare una sorta di versione occidentale di WeChat, il colosso della messaggistica cinese che permette agli utenti di effettuare pagamenti di ogni genere: bollette, biglietti ferroviari, fare la spesa online e molto altro.

Un sogno andato in fumo all’epoca, ma che Musk spera di riportare alla ribalta con la nuova app X, che sarà la degna sostituta di Twitter, con l’aggiunta di qualche opzione di pagamento.