Twitter: Cda si esprime all'unanimità a favore offerta Musk

Roma, 21 giu. (Adnkronos/Europa Press) – Il Cda di Twitter si è espresso all'unanimità a favore dell'offerta da 44 miliardi di dollari di Elon Musk e ha raccomandato agli azionisti della società di votare a favore dell'operazione in occasione dell'Assemblea dei soci.

"Il Cda di Twitter ha stabilito all'unanimità che l'accordo di fusione è consigliabile e che la fusione e le altre operazioni previste dall'accordo di fusione sono eque, convenienti e nel migliore interesse di Twitter e dei suoi azionisti", si legge nella nota. La società ha informato la Securities Market Commission (Sec) degli Stati Uniti.

In tal modo, il consiglio di amministrazione di Twitter "raccomanda all'unanimità" di votare "favorevole" all'adozione dell'accordo di fusione nell'assemblea straordinaria che sarà convocata per sottoporre l'operazione al giudizio dei soci e la cui data non è ancora stato specificato dalla società.