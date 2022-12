Twitter: Elon Musk convocato al Parlamento Ue

Utilizzo e finalità di Twitter: Elon Musk viene convocato al Parlamento Ue.

Le “uscite” del proprietario del social e Ceo Tesla spingono Bruxelles a chiedergli spiegazioni ufficiali. Su cossa? Il dato empirico è quello per cui Elon Musk continua a far parlare di sé e si è visto recapitare una lettera dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Elon Musk convocato al Parlamento Ue

In quella missiva c’è la formale richiesta di testimoniare davanti all’organo legislativo dell’Ue. Attenzione: ovviamente per faccende Usa il Parlamento europeo non ha il potere di obbligare Musk a comparire e la sua risposta non è stata ancora resa nota.

Ma qual è il clima della convocazione? Musk è un fiume in piena e non sempre fiume benevolo: il miliardario ha innescato molte polemiche per lo più tutte legate “agli sconvolgimenti arrivati da quando ha acquistato il social media in ottobre per 44 miliardi di dollari”.

L’elenco delle “sparate social” di Musk

Insomma, ci sono cose che Musk ha fatto e che andrebbero chiarire liberamente: il licenziamento di metà del personale, poi il controverso ripristino dell’account dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ma non è finita: figurerebbero anche la scelta di non seguire troppo una politica contro la disinformazione su Covid-19 e il ban contro alcuni giornalisti, poi rientrato.