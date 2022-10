Twitter, Elon Musk diventa “Chief Twit” ed entra nella sede della società con un lavandino in mano

Pare che Elon Musk abbia comprato Twitter: per il tribunale, il miliardario aveva tempo fino al 28 ottobre per chiudere l’accordo.

Elon Musk ha fatto il suo ingresso trionfale nella sede di Twitter, a San Francisco, trasportando un lavandino. La scena è stata filmata e il video è stato postato sulla pagina ufficiale del miliardario. La clip sembrerebbe dimostrare che Musk abbia infine comprato la società: nella bio del suo profilo, infatti, si è recentemente descritto come “Chief Twit”.

Entro il prossimo venerdì, secondo quanto stabilito dal tribunale, il magnate dovrà chiudere l’accordo d’acquisto con il social network.

Twitter, Elon Musk entra nella sede della società con un lavandino in mano: il video

Elon Musk sembra essere ormai pronto a chiudere l’affare da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter. Il fondatore di Tesla e Space X ha fatto visita alla sede centrale della società a San Francisco nella giornata di mercoledì 26 ottobre e ha condiviso sulla sua pagina Twitter un video di nove secondi in cui sorride e trasporta un lavandino di porcellana in mano nell’edificio.

A corredo della clip, la scritta “Entering Twitter HQ – let that sink it!” ossia un gioco di parole legato all’oggetto. Letteralmente, infatti, la frase può essere tradotta come: “Sto entrando nel quartier generale di Twitter – lasciate che vi faccia effetto”. Ma il termine “sink” significa anche “lavandino”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Musk, che è l’uomo più ricco del mondo, ha fino a venerdì 28 ottobre di tempo per finalizzare l’acquisto di Twitter, secondo quanto stabilito dal tribunale. Tre dipendenti di Twitter, che hanno parlato a condizione di anonimato, hanno riferito che il magnate questa settimana dovrebbe partecipare a una serie di riunioni presso l’azienda di social media. Secondo i dipendenti e secondo quanto riportato in una nota interna di Leslie Berland, responsabile marketing dell’azienda, venerdì Musk dovrebbe parlare ai dipendenti di Twitter.

Il miliardario diventa “Chief Twit”

Mentre si susseguono congetture dopo la condivisione del breve video, sta di fatto che il miliardario di 51 anni ha già cambiato la bio del suo profilo Twitter descrivendosi come “Chief Twit” e indicando la sua sede come “Twitter HQ”.

La presenza di Musk negli uffici di Twitter suggerisce che intende chiudere l’affare dopo mesi lunghi e tumultuosi. Il miliardario aveva annunciato di voler acquistare la società ad aprile 2022. Ma nel giro di poche settimane aveva cambiato idea e aveva tentato di tirarsi indietro.

Per questo motivo, Twitter ha citato in giudizio Musk per costringerlo a rispettare il contratto. A ottobre era previsto il processo ma il CEO di Tesla ha avuto un nuovo ripensamento e ha deciso di finalizzare la trattativa. Onde evitare ulteriori problemi, il giudice della Chancery Court del Delaware ha rinviato il processo e ha fissato la scadenza del 28 ottobre per il completamento dell’affare. L’annuncio ufficiale, quindi, dovrebbe giungere a breve.