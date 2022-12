Twitter: Musk perde il sondaggio, per il 57,5% deve lasciare

Milano, 19 dic. (askanews) – Una bocciatura che ha del clamoroso. Gli utenti di Twitter hanno votato per rimuovere Elon Musk dalla carica di amministratore delegato del social network. Il patron di Tesla, che dopo un travagliatissimo iter ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari in ottobre, domenica ha lanciato un sondaggio tramite la piattaforma chiedendo ai suoi 112 milioni di follower se dovesse o meno rimanere al timone del colosso dei social network, aggiungendo: “Rispetterò i risultati di questo sondaggio”.

Il 57,5% dei 17,5 milioni dei votanti si è espresso a favore delle dimissioni di Musk.

Resta da capire cosa farà ora il magnate, che con Twitter non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Musk aveva da poco usato un altro sondaggio per decidere se riammettere nella piattaforma social gli account dei giornalisti che aveva sospeso per una non meglio specificata violazione della privacy. L’esito ha visto “vincere” i reporter sospesi.

Ma subito dopo ha annunciato che Twitter vieterà ai suoi utenti di pubblicare link di piattaforme concorrenti. Tra queste ci sono Facebook, Instagram, Mastodon, Post, Tribel e Truth Social. Più che cinguettii sono urla di guerra.